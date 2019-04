BAYERN, ASSALTO A SANÈ

24/04/2019

Leroy Sané potrebbe dire addio al Manchester City. Le voci sul futuro dell'esterno tedesco della formazione di Pep Guardiola si fanno sempre più insistenti: i Citizens hanno da tempo avviato le discussioni per il rinnovo ma, spiega Metro, non arriva la fumata bianca. Il Bayern Monaco è pronto all'assalto per il giocatore, preparando una maxi offerta per bruciare la concorrenza delle altre big.