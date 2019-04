BARCELLONA, REIS È VICINISSIMO

22/04/2019

Il Barcellona guarda al futuro e lavora per chiudere l'acquisto del talentino olandese Ludovit Reis, centrocampista classe 2000 in forza al Groningen. La conferma è arrivata direttamente dall'amministratore delegato del club, Hans Nijland, ai microfoni di 'Fox Sports': "La trattativa non è ancora chiusa, ma stiamo seriamente considerando il trasferimento di Reis al Barcellona". Il costo dell'operazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro. I dirigenti del Barcellona si sono già recati a Groningen per parlare del trasferimento.