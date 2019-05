BARCELLONA O PSG PER GRIEZMANN

15/05/2019

L'annuncio di Antoine Griezmann sul suo addio all'Atletico Madrid a fine stagione, come prevedibile, infiamma i rumors di mercato. Il Barcellona resta in pole position per il 'Petit Diable', già vicino ai blaugrana nella passata stagione. E lo sbarco al Camp Nou sembra la destinazione preferita dall'attaccante. I media francesi rivelano che a Griezmann e' stato offerto un contratto di cinque anni e il maxi ingaggio di 17 milioni di euro netti a stagione. Ma sulle tracce del giocatore si è messo anche il Psg.