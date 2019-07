BARCELLONA-NEYMAR, C'È OTTIMISMO

02/07/2019

Filtra sempre più ottimismo per il ritorno di Neymar al Barcellona. Come riporta 'Marca' l'attaccante stesso avrebbe confidato ai suoi ex compagni di squadra come l'operazione sia fattibile. Il club catalano sta cercando la formula giusta per accontentare le richieste dei parigini, fermo restando che sarà necessario inserire una contropartita tecnica gradita al Psg oltre a una parte fissa in denaro. Nel frattempo la stella brasiliana attende, evitando mosse avventate o dichiarazioni fuori luogo che potrebbero far saltare l'intera operazione.