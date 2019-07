BARCELLONA, LO SPOGLIATOIO VUOLE NEYMAR

04/07/2019

Da mesi si parla di un futuro al Barcellona di Antoine Griezmann, in uscita dall'Atletico Madrid. L'annuncio era atteso per il 1 luglio, quando la clausola rescissoria dell'attaccante francese è passata da 200 a 120 milioni. Ma ad oggi questa fumata bianca non c'è ancora stata. Marca rivela come Griezmann sia da aprile d'accordo con il Barça per un contratto di 5 anni per un ingaggio da 21 milioni a stagione, ma la dirigenza blaugrana non si aspettava che a distanza di mesi ci fosse la possibilità di riportare a casa Neymar. Ebbene, l'attaccante brasiliano sarebbe preferito dallo spogliatoio del Barça rispetto a Griezmann e questo avrebbe rallentato la trattativa per l'attaccante francese. Inoltre, Marca sottolinea come l'eventuale arrivo di entrambi alla corte di Valverde porterebbe ad una esplosione pericolosa del monte ingaggi (84% rispetto agli introiti). Per questo prima di affondare il colpo, il Barça deve provare a cedere Dembele e Coutinho, che a quel punto sarebbero di troppo. I due potrebbero rientrare proprio nell'operazione Neymar con il Paris Saint-Germain.