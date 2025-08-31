Fiorentina, proposto Ceballos: ma servono cessioni
31 Ago 2025 - 15:30
31 Ago 2025 - 15:30
Secondo Alfredo Pedullà, Dani Ceballos (accostato anche alla Juventus, sfumato invece l'approdo al Marsiglia) è stato proposto alla Fiorentina. Il profilo piace ma, in caso di cessioni, diverrebbe caldo solo nelle ultimissime ore di mercato.
