Mercato

Cremonese, Vardy in Italia: domani visite mediche

31 Ago 2025 - 17:35

In atteso in serata l'arrivo in Italia di Jamie Vardy. L'attaccante inglese, protagonista della storica Premier League vinta con il Leicester di Claudio Ranieri, sosterrà domani le visite mediche. In caso di via libera dei medici, sarà un nuovo giocatore della Cremonese. Dopo il primo posto in classifica, i grigiorossi mettono a segno un colpo di mercato da novanta. Il contratto con la leggenda del calcio inglese sarà di un anno, con opzione per una seconda stagione in caso di permanenza del club in serie A. 

