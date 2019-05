BARCELLONA, LO SPOGLIATOIO DICE DI NO A GRIEZMANN

18/05/2019

"Lo spogliatoio dice no a Griezmann". L'apertura del quotidiano spagnolo Sport è dedicata al Petit Diable. I giocatori azulgrana - si legge - hanno preso molto male in passato le dichiarazioni "contro il Barça" nonostante le braccia aperte dei potenziali compagni. Messi ha anche confessato agli altri giocatori di non averlo chiamato. In molti non lo considerano l'acquisto giusto per migliorare l'attuale rosa. Non sarebbe neanche un buon esempio per i giovani comprare un giocatore che è sempre stato in campo contro i blaugrana.