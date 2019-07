BARCELLONA, GRIEZMANN FIRMA SETTIMANA PROSSIMA

02/07/2019

Il trasferimento di Antoine Griezmann al Barcellona verrà ufficializzato nella prossima settimana. Lo riporta 'L'Equipe', che ricorda come dal 1 luglio la clausola rescissoria dall'attaccante in uscita dall'Atletico Madrid sia scesa da 200 a 120 milioni di euro. Il club catalano è al lavoro per preparare l'annuncio ufficiale e organizzare la presentazione del calciatore francese.