BARCELLONA, COUTINHO: "VOGLIO RESTARE"

07/04/2019

L'attaccante del Barcellona, Philippe Coutinho, parlando al Sunday Mirror, ha chiarito che non pensa in futuro di lasciare la Catalogna, nonostante il rendimento altalenante degli ultimi mesi. "La mia testa è a Barcellona, non è nei miei piani tornare in Premier League. Questa è la mia seconda stagione nel Barcellona, ho vinto già dei trofei, ma voglio di più", ha detto il brasiliano, con chiaro riferimento alla Champions League.