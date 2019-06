BARCELLONA, C'E' L'OFFERTA PER NEYMAR

19/06/2019

In Spagna insistono sul possibile ritorno a 'casa' di Neymar. Il brasiliano, i cui rapporti con il PSG ultimamente sembrano abbastanza logori, gradirebbe indossare di nuovo la maglia blaugrana, ma il suo trasferimento - di ritorno - da Parigi a Barcellona appare complicato. Secondo Marca, il Barcellona potrebbe inserire nella trattativa per il ritorno del brasiliano un paio di giocatori con valutazioni importanti, come Philippe Coutinho e il francese Ousmane Dembelé, che non hanno tenuto fede alle attese. La contropartita, secondo il giornale spagnolo, potrebbe essere gradita dai dirigenti del PSG e favorire la cessione di Neymar al club da dove era arrivato.