BARCELLONA: 100 MILIONI DI STERLINE PER RASHFORD

16/04/2019

In attesa di sfidarsi stasera per un posto nelle semifinali di Champions League, Barcellona e Manchester United sono pronte a spostare la contesa anche sul mercato. La stampa inglese riporta un forte interessamento dei blaugrana per Marcus Rashford, che non ha ancora rinnovato con i Red Devils. Per il giovane attaccante inglese, il Barça sarebbe pronto a sborsare 100 milioni di sterline, circa 116 milioni di euro.