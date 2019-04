ATLETICO, SIMEONE: "DIEGO COSTA RESTERA' AL 100%"

19/04/2019

"La questione legata al rifiuto di Diego Costa di partecipare alla seduta d'allenamento di ieri è ormai risolta. Si trattava di una questione interna ed e' tutto okay. Il mio parere sul giocatore non cambia. Posso dire che ha vissuto una stagione difficile, complicata, a causa degli infortuni, ma resterà con noi nella prossima stagione. Parole del tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone. "Resterà al 100 per cento, anche se nella vita non si può essere mai sicuri".