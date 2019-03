ATLETICO, ROMA E ARSENAL SU THOMAS

25/03/2019

Sul centrocampista dell'Atletico Madrid, Thomas Partey, non ci sono solo Manchester City e Inter, ma anche la Roma e gli inglesi dell'Arsenal. Il giocatore ghanese ha una clausola rescissoria di 50 milioni e, come riporta il quotidiano spagnolo As, difficilmente cambierà maglia. Diego Simeone, infatti, punta molto su di lui per il rilancio della prossima stagione, a meno che qualche club non offra una cifra addirittura superiore alla stessa clausola. Nei prossimi mesi si conoscerà il futuro del centrocampista che a Torino, nel ritorno degli ottavi di Champions persi dai 'Colchoneros' contro la Juventus, era assente per squalifica.