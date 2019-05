ATLETICO, MORATA: "VOGLIO RESTARE QUI"

28/05/2019

Alvaro Morata ha un desiderio: giocare ancora diversi anni nell’Atletico Madrid. Lo aveva confessato di recente, ma anche nell’ultima intervista rilasciata a Marca il bomber spagnolo ha confermato e, anzi, si è sbilanciato anche per gli anni che verranno. Il classe ’92 è di proprietà del Chelsea, ma spera che le due società trovino presto il modo di farlo rimanere in Spagna dove è felice: “Sono stato chiaro e voglio restare qui. Non mi passa neppure per la testa di lasciare questo club”, ha detto Morata.