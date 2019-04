ATLETICO MADRID FORTE SU TELLES

01/04/2019

L'Atletico Madrid continua a pescare a piene mani nelle fila del Porto - che il mese scorso ha raggiunto i quarti di finale della Champions - e, dopo Hector Herrera, si prende pure l'ex interista Alex Telles. Lo scrive A Bola, che spiega come il fluidificante brasiliano sia destinato a prendere il posto di Lucas Hernandez, che lascerà in estate i 'Colchoneros' per trasferirsi nelle file del Bayern Monaco. Telles ha una clausola rescissoria di 40 milioni, ma l'accordo fra Porto e Atletico Madrid dovrebbe prevedere il versamento di 30 milioni.