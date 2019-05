ATLETICO, JUANFRAN COME GODIN: VIA A PARAMETRO ZERO

14/05/2019

Diego Godin non è l'unico addio a parametro zero all'Atletico Madrid in vista della prossima stagione: anche Juanfran ha deciso di lasciare il club biancorosso in estate. Il terzino spagnolo, 34 anni, ha annunciato all'Atletico la decisione di non prolungare il proprio contratto, in scadenza il 30 giugno, e di lasciare Madrid dopo la bellezza di 8 stagioni. Dal 1° luglio Juanfran sarà dunque a tutti gli effetti un calciatore svincolato. Le proposte, dal Giappone al Brasile, non gli mancano.