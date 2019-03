ATLETICO, IL BARÇA NON MOLLA GRIEZMANN

31/03/2019

- Le strade di Antoine Griezmann e il Barcellona, che sembravano essersi allontanate un anno fa dopo il prolungamento del contratto dell'attaccante francese con l'Atletico Madrid (ora con scadenza 2023), potrebbero tornare ad incrociarsi. Lo rivela il 'Mundo Deportivo', secondo cui il 28enne colchoneros avrebbe avito nei giorni scorsi un colloquio con Eric Abidal, team manager del club blaugrana, proprio per discutere la possibilita' di approdare al Barca la prossima estate. A favorire l'operazione, aggiunge il quotidiano sportivo catalano, ci sarebbero anche vantaggi finanziari, dal momento che la clausola del giocatore scendera' da 200 a 120 milioni. Griezmann e' una delle opzioni in mano al presidente Josep Maria Bartomeu per cercare un attaccante in grado di sostituire col tempo Luis Suarez, che ha compiuto 32 anni lo scorso gennaio. L'alternativa a Griezmann e' Luka Jovic, attaccante serbo dell'Eintracht di Francoforte, classe '97.