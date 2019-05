ATLETICO, GODIN CONFERMA L'ADDIO

07/05/2019

"Questi sono i miei ultimi giorni all'Atletico". Diego Godin ha ufficializzato la fine della sua lunga esperienza nella file dei Colchoneros. Il 33enne difensore uruguaiano, in scadenza di contratto a giugno, ha parlato in conferenza stampa e non e' riuscito a trattenere l'emozione. "Per me questo non è un club, è una famiglia, un modo di vivere. Non avrei mai immaginato che sarebbe arrivato questo momento e non sono preparato", ha spiegato il giocatore che dovrebbe vestire nella prossima stagione la maglia dell'Inter.