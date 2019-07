ATLETICO: DIEGO COSTA, CORREA E KALINIC SUL MERCATO

15/07/2019

Messo sul mercato dall'Atletico Madrid, potrebbe essere di nuovo in Premier League o in Brasile il futuro di Diego Costa. Secondo l'emmittente brasiliana ESPN, oltre a Everton e West Ham, anche il Flamengo avrebbe dimostrato interesse per il centravanti spagnolo di origini brasiliane. Dirigenti del club rossonero sarebbero in Europa per cercare di avviare una trattativa con l'Atletico Madrid. Costa potrebbe non essere l'unico attaccante a lasciare i colchoneros in questa sessione di mercato. Secondo Marca, infatti, per far spazio all'arrivo di James Rodriguez il club del Cholo Simeone avrebbe messo sul mercato anche Angel Correa e Kalinic.