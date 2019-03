ATLETICO, CONFERMATO SIMEONE

15/03/2019

Diego Simeone è stato confermato come allenatore dell'Atletico Madrid nonostante l'eliminazione negli ottavi della Champions League contro la Juventus. Lo ha annunciato venerdì Miguel Angel Gil, dirigente e principale azionista del club di Madrid. "Ho piena fiducia nel nostro progetto sportivo e in Simeone", ha dichiarato Miguel Angel Gil sul sito web del club a proposito del Cholo che ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2022. "Sono fiducioso che ci godremo i prossimi tre anni come abbiamo fatto finora e sono sicuro che Diego resterà all'Atle'tico Madrid per un decennio per cambiare la nostra storia", ha aggiunto.