ATALANTA, PERCASSI: "ZAPATA RESTA, SE MANCINI PARTE..."

06/07/2019

"I migliori, Zapata in testa, restano all'Atalanta. E vorrei rimanesse anche Mancini, che in ogni caso sarebbe rimpiazzato adeguatamente". Parole del presidente dell'Atalanta Antonio Percassi. "Muriel è stato un acquisito straordinario e ce lo dicono tutti, appena presentatasi l'occasione ho pregato mio figlio Luca di non farsela sfuggire e chiuderla subito. Pasalic, invece, ha voluto rimanere e col Chelsea, con cui siamo in ottimi rapporti, abbiamo trovato senza problemi l'accordo per il rinnovo del prestito".