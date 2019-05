ATALANTA, L'AGENTE DI CASTAGNE: "STA BENE A BERGAMO"

31/05/2019

L'agente di Timothy Castagne ha allontanato le voci che vorrebbero il difensore belga via dall'Atalanta. “Dove vedremo il prossimo anno Timothy? Credo proprio all’Atalanta. Il giocatore si trova bene a Bergamo e giocare la Champions è una motivazione non da poco. Lazio? Non sento Tare e Lotito da tempo”, ha detto a cittaceleste.it.