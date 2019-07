ANCELOTTI: "NO A INSIGNE PER ICARDI"

09/07/2019

Anche in attacco il Napoli potrebbe fare qualcosa, tra i nomi che circolano ci sono Lozano e Icardi: "Non farei mai lo scambio Insigne-Icardi - ha risposto Ancelotti a un tifoso che lo chiedeva -. Lorenzo è il capitano del Napoli e siamo tutti contenti che resti con noi. Icardi e Lozano, invece, sono due giocatori diversi: uno è un finalizzatore, un attaccante centrale; l'altra è più moderno e può giocare in tutte le posizioni. Siamo stati accostati a tanti nomi, ma il problema è che a questo livello ci sono tante squadre interessate, non solo noi".