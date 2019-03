AJAX, TUTTI IN FILA PER TAGLIAFICO

10/03/2019

Per Nicolas Tagliafico, terzino sinistro argentino dell'Ajax, classe 1992, può aprirsi una vera e propria asta. Secondo quanto riporta il Sun, sul giocatore ci sarebbero almeno tre grossi club: l'Atletico e il Real Madrid. Ma non solo: a Tagliafico sarebbe interessato anche l'Arsenal. L'argentino ha un contratto con il club dei 'Lancieri' di Amsterdam che scadrà nel 2022. Il suo cartellino ha una quotazione di circa 20 milioni ma, alla luce delle ultime prestazioni, il suo costo potrebbe crescere. Molto dipenderà dal cammino dell'Ajax, che pochi giorni fa ha dato spettacolo al Bernabeu, eliminando negli ottavi i campioni uscenti del Real Madrid, in Champions.