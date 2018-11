AG. JORGINHO: "NORMALE CI SIANO SQUADRE INTERESSATE"

10 maggio 2016

L'agente di Jorginho, Joao Santos, ha parlato del suo assistito ai microfono di Radio Crc: "Non so quale sia la situazione di Sarri, ma sarebbe importante dare continuità al progetto. Jorginho ha fatto bene, gioca in una squadra in cui sta bene, c’è da capire cosa pensa il Napoli del suo futuro, purtroppo questo è calcio moderno, si può rinnovare e andar via dopo 2 mesi. Vista la stagione disputata è normale che alcune società siano interessate a Jorginho e credo che al Napoli sia arrivata anche qualche voce, se venisse ceduto sarebbe una plusvalenza per il club".