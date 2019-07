ABATE: "FUTURO? DECIDERO' IN BASE AL PROGETTO"

04/07/2019

Dopo 10 anni di Milan, Ignazio Abate cerca una nuova sfida. "So che ci sono molti interessamenti, soprattutto in Italia, ma non solo. Non scarto a priori l’estero, anzi - ha detto alla Gazzetta dello Sport -. Deciderò in base al progetto, voglio competere per vincere e rimettermi subito in gioco. Spero di trovare qualcosa di travolgente".