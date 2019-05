Mercato Juventus, Higuain torna dopo il flop al Chelsea

16/05/2019

Gonzalo Higuain è un cavallo di ritorno per la Juventus. Nonostante il blocco del mercato per i Blues, il Pipita non ha convinto il Chelsea a riscattarlo con solo cinque gol in 21 presenze e a fine stagione, specialmente se Sarri dovesse essere esonerato per lasciare il posto a Lampard, tornerà in bianconero ma non per restare. La Juventus infatti non punta più sull'argentino e sarà costretta a trovargli una nuova squadra durante l'estate.