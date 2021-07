Mercato, il Real prepara l'assalto a Mbappé: pronto bonus da 40 milioni

LE CIFRE

In Spagna sono sicuri: se il bomber francese arriverà a Madrid a parametro zero nel 2022 i Blancos sono pronti a ricoprirlo d'oro

È chiaro ormai da tempo che il Real Madrid fa sul serio per Kylian Mbappé e le notizie che arrivano dalla Spagna non fanno che confermarlo. Secondo Marca il club di Florentino Perez è infatti pronto a ricoprire d'oro l'attaccante francese, se dovesse arrivare a parametro zero nel 2022: 40 milioni di euro di bonus al momento della firma e 25 milioni netti a stagione d'ingaggio. Cifre astronomiche, che dimostrano quanto i madrileni siano davvero disposti a tutto per lui. Getty Images

Il contratto di Mbappé con il Paris Saint Germain scade tra meno di un anno e pare ormai certo che il rinnovo non arriverà. Il calciatore ha già comunicato l'intenzione di lasciare Parigi al tecnico, Mauricio Pochettino, e ai compagni di squadra e al momento non si intravedono passi indietro all'orizzonte, nonostante la squadra stellare che Leonardo e Al-Khelaifi stanno costruendo in questa sessione di mercato.

In una recente intervista con il magazine ufficiale del club Mbappé ha dichiarato che il suo sogno è vincere la Champions League col Psg, è pertanto probabile che scelga di onorare il suo contratto e tentare un ultimo assalto all'Europa nella prossima stagione, prima di sposare il progetto del Madrid. La trattativa sta entrando nel vivo e le cifre sul piatto sono stellari. Nonostante un Europeo da dimenticare il Real vuole Mbappé e lo vuole, letteralmente, a ogni costo.