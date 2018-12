Mercato di gennaio: i piani di Juventus, Napoli, Inter, Lazio, Milan e Roma

30/12/2018 di ENZO PALLADINI

JUVENTUS

Visti i risultati è decisamente la squadra che ha meno bisogno di ritocchi. Un obiettivo sul quale i dirigenti bianconeri si stanno muovendo da tempo è il difensore centrale Todibo del Tolosa, un giovanissimo che piace anche a Real e Barcellona ma che molto probabilmente sceglierà il bianconero, valutazione 4 milioni. Gennaio sarà il mese in cui Paratici proverà a ottenere per la prossima stagione il sì di Aaron Ramsey, in scadenza di contratto con l’Arsenal, seguito anche dal Paris Saint Germain. Benatia insiste per andarsene ma in questo momento Allegri non lo vuole lasciar partire. Si lavora poi sul futuro e sul difensore centrale De Ligt dell’Ajax (in concorrenza c’è il Bayern), mantenendo sedmpre sullo sfondo la suggestione Pogba che però con l’addio di Mourinho sembra molto più a suo agio al Manchester United.



NAPOLI

Ancelotti predica “immobilismo”, nel senso che non vorrebbe andare a modificare la rosa attuale. Aurelio De Laurentiis però tratta in maniera abbastanza serrata con il Genoa per l’attaccante Kouamé, rivelazione di questo inizio stagione: potrebbe essere acquistato a gennaio e lasciato in prestito al Genoa fino a giugno. Più o meno lo stesso percorso potrebbe fare Piatek, che piace molto al presidente azzurro. Attenzione ad Allan, perché le sue prestazioni e il suo esordio nella Nazionale brasiliana lo hanno fatto diventare protagonista assoluto, con il Paris Saint Germain pronto a investirci 60 milioni, Se l’offerta dovesse diventare indecente, De Laurentiis potrebbe poi sostituirlo con Barella, obiettivo anche dell’Inter.



INTER

Qualcosa a centrocampo serve, anche la partita di Empoli ha evidenziato questo aspetto. L’idea che i vertici nerazzurri hanno in testa sarebbe sempre Modric, ma l’operazione sembra molto più verosimile per la prossima stagione che per l’immediato. Su Barella l’interesse esiste da tempo, ma c’è la concorrenza del Napoli. Piace molto il difensore centrale Ozan Kabak classe 2000 del Galatasaray che è in scadenza di contratto. I primi appunti sull’agenda di Marotta sono però relativi ai contratti da rinnovare, quello di Icardi e quello di Skriniar soprattutto. Poi c’è il problema Gabigol da risolvere. Torna all’Inter per fine prestito, bisogna trovargli la collocazione giusta per evitare una super minusvalenza. Potrebbe essere venduto all’Everton oppure dato al Flamengo in cambio del giovane attaccante Lincoln. Ma bisogna rifletterci con grande attenzione.



LAZIO

Qualcosa sicuramente succederà, perché al di là della buona posizione di classifica, Lotito è sempre attratto dalle scoperte di Tare, come quella di Bobby Adekanye, esterno nigeriano con passaporto olandese classe 1999 del Liverpool. Va in scadenza di contratto a giugno e potrebbe essere preso già prima. Dopo mille trattative nel passato con Inter e Juventus, per Matteo Darmian potremmo essere proprio arrivati al giorno del ritorno in Italia, proprio con la maglia biancoceleste. Simone Inzaghi ha anche detto che ci saranno delle cessioni e gli indiziati sono Caceres e Bastos.



MILAN

Leonardo è stato chiaro: sarà un mercato di opportunità. La prima è già stata sfruttata al volo: è in arrivo dal Siviglia l’attaccante Luis Muriel, vecchia conoscenza del nostro campionato, poco utilizzato in Andalusia. Arriverà in prestito con diritto di riscatto. Si lavora sempre sul possibile scambio tra Higuain e Morata, anche se il gol del Pipita contro la Spal potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Poi resta da prendere un centrocampista, che poi è il fattore principale di questo mercato. Fabregas ha annunciato che sta per svincolarsi dal Chelsea. Resta lui l’obiettivo numero uno, ma se dovesse accettare la corte di altre squadre potrebbe esserci una deviazione su Baselli del Torino.



ROMA

Dopo la rivoluzione della scorsa estate, qualche ritocco serve ancora e un uomo in più in difesa e a centrocampo potrebbero fare comodo a Di Francesco. Soprattutto in mezzo, dove il rendimento insufficiente di alcuni giocatori e gli infortuni di altri hanno creato problemi anche numerici. Il diesse Monchi da tempo sta lavorando su Julian Weigl del Borussia Dortmund. Un ottimo giocatore che non trova spazio nella sua squadra e che potrebbe spostarsi in prestito. Per la difesa probabilmente Pallotta dovrà prevedere un esborso, perché la necessità sarebbe quella di prendere un giocatore su cui puntare a lungo. L’obiettivo numero uno è il brasiliano Eder Militao del Porto. Ha una clausola da 50 milioni e su di lui c’è una forte concorrenza, ma Monchi proverà a giocarsi tutte le carte possibili per prenderlo.