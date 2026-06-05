Cagliari: Kingstone ritorna in rossoblù dopo la parentesi austriaca

05 Giu 2026 - 17:39
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Kingstone Mutandwa © Getty Images

Kingstone Mutandwa © Getty Images

Primi movimenti di mercato del Cagliari. Il club ha esercitato l'opzione di controriscatto per il trasferimento in rossoblù a titolo definitivo di Kingstone Mutandwa, dopo che il SV Ried, club austriaco in cui il calciatore ha giocato in prestito nella stagione 2025/26, si è avvalso del proprio diritto di opzione. Il giovane attaccante zambiano, classe 2003, ha esordito in Serie A con il Cagliari il 3 marzo 2024, segnando la sua prima rete il 23 maggio contro la Fiorentina all'Unipol Domus. Dopo 12 presenze totali con la prima squadra, tra campionato e Coppa Italia, e 23 gare e 8 reti con la Primavera, l'estate scorsa si è trasferito nel massimo campionato austriaco ed è risultato tra i migliori attaccanti della stagione in Bundesliga: con la maglia del Ried ha realizzato in tutto 16 reti e 4 assist in 37 gare. Dal 1° luglio l'attaccante ritornerà in rossoblù. Acquistato a titolo definitivo il difensore mancino (può giocare centrale o laterale) Márton Prettenhoffer dall'ETO Gyor. Contestualmente il giovane calciatore ungherese, classe 2008, ha firmato un nuovo accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2028, con opzione di prolungamento a favore del club per ulteriori quattro stagioni. Prettenhoffer è entrato a far parte del Settore giovanile rossoblù nell'estate 2024, totalizzando 26 presenze nell'U17 arrivata sino ai quarti di finale nei play-off Scudetto. Nella stagione appena trascorsa, oltre ad essere impiegato anche in U18, ha fatto parte dell'U20 facendo il suo esordio nel campionato Primavera 1 il 17 dicembre 2025, nella vittoria casalinga per 1-0 contro l'Atalanta: ha collezionato 10 gare, contribuendo ai risultati di squadra.

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