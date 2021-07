Mbappé sempre più vicino al Real: il Psg va deciso su Ronaldo

LO SCENARIO

Atteso a ore a Parigi, l'attaccante francese incontrerà i dirigenti del club per chiarire un futuro che parla sempre più spagnolo. Cr7 è l'alternativa

Kylian Mbappé tra poche ore tornerà ad allenarsi con i compagni prima del vertice con i dirigenti del Paris Saint-Germain. L'attaccante francese, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022, ha già fatto sapere di non voler restare a Parigi e spinge per essere venduto con la speranza che la dirigenza lo accontenti per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. Mbappé ha già un accordo con il Real Madrid e si augura di potere al più presto arrivare alla corte di Ancelotti. I parigini, in previsione di una possibile partenza del loro giovane gioiello, stanno sondando sempre di più il terreno con la Juve per Cristiano Ronaldo.

Nell'ambito di un super mercato, che potrebbe portare a Parigi anche Pogba, il Psg, anche se vorrebbe tenersi Mbappé, è anche consapevole del fatto che prima o poi sarà costretto a ottenere almeno 150 milioni dal mercato in uscita per non incorrere nelle sanzioni legate al Fair Play Finanziario. L'unica soluzione sembra proprio essere quella della partenza per Madrid del giovane attaccante, per poi provare a portare in Francia Cr7 usando Mauro Icardi come pedina di scambio con la Juventus.