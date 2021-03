Mbappé non ha fretta di rinnovare e il Psg continua a pensare a Messi 

IL RETROSCENA

L'attaccante francese vuole uno stipendio come quello di Neymar e i parigini non mollano la pista che porta a Leo

Secondo L'Equipe Kylian Mbappé non ha nessuna fretta di rinnovare con il Psg, nonostante poco tempo fa Leonardo avesse annunciato che il prolungamento del contratto dell'attaccante francese, in scadenza a giugno 2022, fosse ormai alle porte. Mbappé prende tempo mentre il Psg gli ha proposto un quadriennale lontano dai 35 milioni richiesti dal giocatore (la stessa cifra che prende Neymar).

Oltre all'aspetto economico c'è anche quello legato al prestigio della Ligue 1, non all'altezza di quello della Liga o della Premier. Tra i pretendenti c'è il Real Madrid e, secondo quanto riferisce il Daily Mail, il Liverpool, mentre non parteciperebbe all'asta per il giovane bomber il Manchester City. Sempre secondo L'Équipe, un club che volesse portarlo via da Parigi dovrebbe sborsare 200 milioni di euro, 20 in più rispetto ai 180 spesi nel 2017 per prenderlo dal Monaco.

Il Psg, comunque, non si farebbe trovare impreparato. Nonostante le parole del neo presidente del Barcellona Laporta, che si dice convinto del fatto che Messi resti in blaugrana, la voglia di cambiare aria del fuoriclasse argentino è sempre elevata. Neymar, poi, sta facendo di tutto per convincere l'amico a trasferirsi a Parigi. Nel caso non fosse possibile arrivare a Leo, i dirigenti francesi vogliono comunque prendere un nome di altissimo livello. L'alternativa si chiama Cristiano Ronaldo, che molto probabilmente la Juventus sarà costretta a lasciare partire a fine stagione per un ingaggio non più sostenibile dal club bianconero.