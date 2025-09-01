Marsiglia, ufficiale l'acquisto di Emerson Palmieri
01 Set 2025 - 17:38
01 Set 2025 - 17:38
Come riportato nel comunicato ufficiale, il Marsiglia ha acquistato Emerson Palmieri dal West Ham. Secondo la stampa francese, il costo dell'operazione è di 700mila euro fissi più 300mila di bonus facilmente raggiungibili.
