Inter: depositato il contratto di Akanji

Manuel Akanji è un nuovo difensore dell'Inter. Il contratto del difensore svizzero è stato depositato in Lega Calcio. Operazione in prestito (1 milione) con riscatto obbligatorio fissato a 15 milioni in caso di vittoria dello Scudetto.
