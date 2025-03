Marsiglia, fatta per il rinnovo di Murillo

Dopo un periodo di successo con l'Anderlecht (134 partite, 14 gol, 17 assist), Amir Murillo è entrato a far parte dell'Olympique de Marseille nell'estate del 2023. Giocatore combattivo, resistente e costante, l'internazionale panamense (81 presenze, 9 gol, 8 assist) si è affermato nel corso delle partite ed è diventato un anello essenziale nel sistema di Jean-Louis Gasset e in quello di Roberto De Zerbi. Dopo 18 mesi trascorsi giocando per l'Olympique de Marseille, il panamense ha giocato 50 partite, segnando 4 gol e fornendo 4 assist con la maglia rossonera del Marsiglia.