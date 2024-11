MARSIGLIA, DIMISSIONI PER DE ZERBI?

Dopo una partenza lampo con quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate di Ligue 1, il Marsiglia ha raccolto solo sei punti negli ultimi sette match, compresa la sconfitta casalinga di ieri contro l'Auxerre. Una crisi per la quale Roberto De Zerbi non cerca scusanti: "Se il problema sono io, sono pronto ad andarmene e l'ho già detto al presidente Longoria. Rinuncio anche a tutti i soldi, il resto non mi interessa. Non voglio trovare scuse o dire sciocchezze. Non scapperò, dobbiamo affrontare la realtà" le parole a RMC.