Marsiglia, De Zerbi: "Faremo altri innesti, ma siamo pronti per l'esordio in Ligue 1"

Dopo l'amichevole vinta 3-1 contro l'Aston Villa, Roberto De Zerbi ha parlato così in vista dell'inizio di stagione del suo Marsiglia: "Siamo pronti. Il mercato non è ancora finito, altri giocatori arriveranno e altri partiranno. Siamo pronti. Quello che mi piace è il nostro atteggiamento. Il bilancio del precampionato è positivo: iniziato il 10 luglio, senza infortuni e con una preparazione intensa, l’OM ha alternato vittorie e pareggi contro avversari di livello. De Zerbi ha però ribadito che il mercato non è chiuso: l’obiettivo prioritario resta l’arrivo di un terzino sinistro, con nomi come Garcia, Murillo e Nadir già pronti a ricoprire il ruolo in attesa del nuovo innesto".