"Quando finirà il mercato d'estate? È nato un confronto tra le leghe per far finire il mercato entro Ferragosto. Alcune sono d'accordo, altre no. È una negoziazione, un confronto che entrerà nel vivo nei prossimi giorni, noi speriamo che il mercato finisca prima dell'inzio del prossimo campionato. La Liga si oppone? Sembrerebbe. Speriamo di uniformarci tutti". Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter, a Sky sport, poco prima della sfida contro il Genoa.