"Non ho mai pensato di tornare alla Juve, ho preso la mia decisione perchè era arrivato il momento giusto. Sicuramente non indosserò altre maglie in Italia". Così Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve e della Nazionale, parlando ai microfoni di Sky del suo futuro immediato. "Sicuramente giocherò ancora all'estero, ma dipende dal progetto", ha aggiunto. "Il Brescia? Ho ricevuto tanti messaggi di persone che mi vorrebbero lì, ma ho detto di no anche ad altre offerte in Italia e ho detto no perchè sono coerente", ha spiegato Marchisio. Per quanto riguarda le sue condizioni fisiche, reduce da una operazione al ginocchio, l'ex numero 8 della Juve ha detto: "Siamo quasi alla fine della riabilitazione, l' ultimo mese sarà decisivo".