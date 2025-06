Manna in missione in Spagna: piace il 2003 Juanlu Sanchez del Siviglia

Archiviata la questione Kevin De Bruyne, il Napoli riprende la caccia a nuovi rinforzi da regalare ad Antonio Conte. E in questo senso va letta la spedizione di Giovanni Manna in Spagna. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il ds degli azzurri sarebbe andato a prendere informazioni su Juanlu Sanchez, terzino destro classe 2003 del Siviglia che ben sta impressionando con la Spagna nell'Europeo Under21. Nell'idea di Manna e Conte Juanlu sarebbe il perfetto alter ego di capitan Di Lorenzo. Da quello che filitra la richiesta degli spagnoli sarebbe intorno ai 20 milioni, il Napoli, che ha già incassato l'ok del calciatore, pensa di poter chiudere l'operazione a 15. L'esterno del Siviglia però non è l'unico nome nella lista: per il ruolo di vice quinto di destra c'è anche Marc Pubill dell'Almeria