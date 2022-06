Mané è sbarcato a Monaco: al Bayern fino al 2025

Sadio Mané è un nuovo giocatore del Bayern Monaco: l'attaccante ha firmato con i bavaresi un contratto triennale con scadenza nel 2025. Grande colpo dei bavaresi che hanno individuato nel senegalese il sostituto di Lewandowski e hanno sborsato 40 milioni di euro più bonus per strapparlo al Liverpool. "Quando il mio agente mi ha parlato della possibilità di andare al Bayern Monaco ho detto subito di sì. Mi sono subito immaginato in questa squadra. Per me questo è il club giusto al momento giusto. Il mio agente ha detto che c'erano altre richieste, ma ho subito sentito che dovevo scegliere il Bayern. Mi è piaciuto il progetto sportivo di questo club. Il Bayern è una delle squadre più grandi del mondo e lotta sempre per vincere dei trofei. Quindi venire qui è stata una buona idea, la decisione giusta", le parole del bomber alla Bild.