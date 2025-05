Manchester United, primi contatti per Milinkovic-Savic

Il Manchester United pensa a cambiare portiere: Onana non dà certezze e i Red Devils stanno iniziando a sondare il mercato per trovare un sostituto del camerunese. Tra i preferiti c'è il numero uno del Torino, Vanja Milinkovic-Savic: le due società, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, avrebbero già allacciato i primi contatti per capire fattibilità e costi dell'operazione. Il serbo in questa stagione è stato, dati alla mano, uno dei migliore portieri d'Europa: per questa ragione è probabile che a fine stagione lascerà il Torino per una big.