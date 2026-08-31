Manchester City, ufficiale l'arrivo del brasiliano Allan

L'esterno brasiliano Allan ha completato lunedì il suo trasferimento al Manchester City dal Palmeiras per una cifra che si aggira sui 34 milioni di sterline (46 milioni di dollari), definendo il trasferimento "surreale". Il ventiduenne Allan prende il posto in rosa lasciato libero da Savio, passato al Tottenham la scorsa settimana, e probabilmente ricoprirà lo stesso ruolo del suo connazionale: quello di riserva. Non ha mai giocato per la nazionale brasiliana né per le nazionali giovanili del suo paese, quindi il suo arrivo è un acquisto relativamente poco conosciuto. "Questo è un momento surreale per me", ha dichiarato Allan in un comunicato del City, in cui ha affermato che la decisione di trasferirsi al club è stata facile. "Il Manchester City, con tutto quello che ha vinto negli ultimi 15 anni, è uno dei club più attraenti al mondo per i giocatori. Poter essere qui oggi e dire di essermi unito a loro è il momento più orgoglioso della mia vita", ha aggiunto.