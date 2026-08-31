Liverpool, ufficiale l'arrivo di Barcola dal Psg per una cifra monstre!

Il nuovo acquisto ha commentato questo fresco capitolo della sua carriera: "Spero di raggiungere traguardi importantissimi. Innanzitutto vincere la Premier League: è uno dei più grandi sogni della mia vita. Voglio riuscirci e rimanere qui a lungo. Ed è per questo che ho firmato un contratto lungo, e spero di farcela. Ho avuto la fortuna di giocare due volte in questo stadio e ho visto che atmosfera c'è e come i tifosi spingano i giocatori del Liverpool. Quando ho saputo dell'interesse dei Reds nei miei confronti, non mi sono posto domande: sapevo che si trattava di un grandissimo club per me".