Liverpool, ufficiale l'arrivo di Barcola dal Psg per una cifra monstre!

31 Ago 2026 - 15:22
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Con un post sui suoi canali social, il Liverpool ha ufficializzato l'ingaggio di Bradley Barcola dal Paris Saint-Germain. L'attaccante francese ha firmato un contratto quinquennale con il club di Anfield. Il Liverpool pagherà 106 milioni di sterline (circa 123 milioni di euro) per l'esterno, con bonus che potrebbero portare la cifra totale a 123 milioni di sterline (circa 143 mln di euro). Barcola è ora diventato il terzo acquisto importante del neo manager dei Reds Andoni Iraola in questa sessione di mercato, dopo Victor Munoz e Ronald Araujo. Barcola diventa il secondo acquisto più costoso nella storia del Liverpool, dopo la cessione record di Alexander Isak dal Newcastle ai Reds per 125 milioni di sterline (145 mln di euro) la scorsa estate.

Le parole

 Il nuovo acquisto ha commentato questo fresco capitolo della sua carriera: "Spero di raggiungere traguardi importantissimi. Innanzitutto vincere la Premier League: è uno dei più grandi sogni della mia vita. Voglio riuscirci e rimanere qui a lungo. Ed è per questo che ho firmato un contratto lungo, e spero di farcela. Ho avuto la fortuna di giocare due volte in questo stadio e ho visto che atmosfera c'è e come i tifosi spingano i giocatori del Liverpool. Quando ho saputo dell'interesse dei Reds nei miei confronti, non mi sono posto domande: sapevo che si trattava di un grandissimo club per me".

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