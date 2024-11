MANCHESTER CITY, GUARDIOLA SU DE BRUYNE: "COME DAVID SILVA, DECIDERÀ LUI SE PROSEGUIRE"

Pep Guardiola non vuol interferire sulle scelte di Kevin De Bruyne, allontanando di fatto la permanenza del calciatore belga al Manchester City. L'allenatore spagnolo lo ha sottolineato nel corso della conferenza stampa della vigilia di Champions League: "Sul rinnovo non lo so, dipende da Kevin. Che sia la fine della prossima, o la prossima, o la prossima ancora. Come David Silva, deciderà quando è meglio per lui e per la squadra . Non vorrà trovarsi nella posizione di non poter giocare ogni tre giorni. Quando è disponibile, deve giocare - ha spiegato Guardiola -. Non rimaniamo qui perché abbiamo fatto qualcosa di speciale, facciamo le cose qui perché continuiamo a vincere. È questo che ci fa restare qui”.