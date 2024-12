Manchester City, Guardiola: "Comprare a gennaio non è facile ma ci proveremo"

Il Manchester City proverà a rinforzarsi nel mercato di gennaio per uscire dalla crisi degli ultimi mesi. Lo ha annunciato Pep Guardiola al termine della gara di Premier League pareggiata 1-1 con l'Everton. "La sessione invernale non è facile, ma anche i giocatori sanno che dobbiamo prendere nuovi calciatori - ha ammesso il manager spagnolo -. Abbiamo molti infortunati, e questo è un problema. Ma si tratta di prendere un calciatore che sia utile per i prossimi quattro o cinque anni, dobbiamo vedere. A volte non è facile, ma dobbiamo provarci. Parlerò con il club e il club deciderà".