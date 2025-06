Man City, altro colpo a un passo: 18 milioni per il classe 2006 Nypan

Il Manchester City continua a essere il grande protagonista del mercato estivo. Dopo aver concluso le operazioni Ait-Nouri, Cherki e Reijnders, i Cityzens sono a un passo dall'acquisto di Sverre Nypan dal Rosenborg. Il City ha trovato l'accordo con il club norvegese per il centrocampista classe 2006 sulla base di 18 milioni di euro. Mancano solo gli ultimi accordi tra il club inglese e lo stesso Nypan, soprattutto su quello che sarà il futuro immediato del centrocampista norvegese. Il City ha proposto una stagione in prestito al Girona, ripercorrendo le orme di Savinho esploso proprio in Spagna prima di diventare un perno della squadra di Guardiola quest'anno.