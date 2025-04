Alexis Mac Allister è uno dei nomi accostati al Real Madrid per la prossima finestra di mercato. A commentare queste voci è stato il padre del calciatore argentino: "Non c'è nulla da dire. Alexis è molto felice al Liverpool, è sotto contratto e vuole vincere con questa maglia", poi ha aggiunto: "È molto importante rispettare il club in cui sta giocando. Ogni nostro commento dovrebbe essere superfulo"