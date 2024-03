Lukaku "seppellisce" il Chelsea con una risata: la Roma spera nella Champions

© afp

Una risata per... seppellire la possibilità di un ritorno al Chelsea. No, Lukaku non vestirà più la maglia del club che ne detiene il cartellino, non lo ha fatto (se non per allenarsi) l'estate scorsa, non lo farà la prossima. Su quale indosserà, invece, è il passato che insegna come ogni ipotesi si trasformi col belga in un azzardo. La Roma certo c'è, perché a Roma Big Rom si trova bene, anche con la nuova guida De Rossi. Ma, si diceva, una risata per chiudere con i Blues: sì, perché al termine di Inghilterra-Belgio disputata a Wembley, a domanda precisa ("Volevi fare buona impressione dopo essere tornato in Inghilterra per la prima volta da quando sei in prestito alla Roma?"), Lukaku ha replicato con un sogghigno e un sarcastico "dovreste chiederlo al Chelsea".